Бывший охранник Виктора Януковича Дмитрий Иванцов рассказал в суде о якобы нападении на кортеж экс-президента и его бегстве из резиденции Межигорье в 2014 году.

Об этом сообщает Укринформ.

«С самого утра, еще до подписания соглашения об урегулировании конфликта, мы выдвинулись из Администрации Президента и узнали о том, что был выставлен блокпост недалеко от резиденции «Межигорье». Тогда было принято решение отправить машину с объектом и машину сопровождения через блокпост, другие машины поехали по другому маршруту. На блокпосту первая машина проехала беспрепятственно, а на вторую машину, микроавтобус, напали люди. Видел, что они держали флаги «Свободы» и «Правого сектора», - заявил Иванцов.

Он также отметил, что первая попытка обстрела президентского кортежа произошла 19 февраля 2014 года в центре города возле станции метро «Арсенальная».

Свидетель также заявил, что фактически все сотрудники правоохранительных органов, которые охраняли подъезд к резиденции в Межигорье и саму резиденцию, покинули свои места службы, и поэтому Иванцов взял на себя вопросы «охраны объекта», а на попытку дозвониться руководителям правоохранителей и узнать, почему работники покинули объект охраны, «никто не отвечал».

Также экс-охранник Януковича рассказал, что при попытке выезда из Киева произошло нападение на кортеж и три автомобиля были обстреляны.

При этом адвокат попросил передать суду фото с обстрелянными автомобилями, однако судья заявил, что на самих фото отсутствует идентификация автомобилей.

В настоящее время суд продолжил допрос свидетеля Иванцова.

На прошлом заседании суд допросил в качестве свидетеля защиты Анатолия Кобылинского, который работал в ООО «Гросер», которое охраняло резиденцию «Межигорье».

Напомним, 18 января во время допроса в Оболонском районном суде Киева сказал сотрудник Управления госохраны Виктор Резниченко заявил, что никаких покушений на Януковича не было.