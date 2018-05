Компания Twitter призвала более 330 млн пользователей сети микроблогов изменить пароли из-за обнаруженной недавно внутренней уязвимость.

В компании объяснили, что хранят пароли пользователей в зашифрованном виде, чтобы к ним нельзя было получить доступ. Но, как сообщает Reuters, несколько недель назад оказалось, что к шифрованию пароли ошибочно хранились во внутреннем файле в неизменном виде, передает Радио Свобода.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">We recently found a bug that stored passwords unmasked in an internal log. We fixed the bug and have no indication of a breach or misuse by anyone. As a precaution, consider changing your password on all services where you’ve used this password. <a href="https://t.co/RyEDvQOTaZ">https://t.co/RyEDvQOTaZ</a></p>— Twitter Support (@TwitterSupport) <a href="https://twitter.com/TwitterSupport/status/992132808192634881?ref_src=twsrc%5Etfw">3 мая 2018 г.</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Признаков того, что кто-то получил доступ к этим данным, в сети микроблогов не обнаружили. «Чтобы перестраховаться, мы просим вас подумать об изменении вашего пароля на всех сервисах, где вы его использовали», - заявили в компании.