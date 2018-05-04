также в разделеОбщество
Спасатели тушат отдельные очаги лесной подстилки на Черниговщине 11
Госкомтелерадио инициирует санкции против антиукраинских издателей 60
Twitter призвал всех своих пользователей изменить пароли 31
«Нехай щастить»: В Украину не пропустили россиян с георгиевской лентой 86
В суде объяснили, почему дело Бочковского рассматривалось три года 21
На Донбассе уберут часть блокпостов 62
Одесский суд оставил под стражей экс-бойца «Айдара» 60
Сущенко в «Лефортово» нарисовал зимний Киев 32
Работы по ликвидации пожара на арсенале в Балаклее завершены 44
3 мая. Картина дня 58
Резонансное ДТП под Харьковом: водитель джипа арестован без права залога 87
Суд отменил оправдательный приговор для сторонника «ДНР» 46
Полиция завела дело из-за антисемитских лозунгов в Одессе 101
Выборы в ОТО: Полиция открыла 19 дел и требует усилить ответственность за нарушения 45
В Украине впервые за десятилетия снизилась смертность от инфарктов 203
Экс-посол США: РФ будет использовать выборы для разжигания хаоса в Украине 54
В Молдове за участие в боях на стороне ОРДЛО посадили 8 человек 38
Сестру Савченко допросили в СБУ 40

Проверки иностранных судов в Керченском проливе проводятся в штатном режиме в соответствии с международным морским правом, заявляет пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Крыму.

«Работа органов ФСБ России на данном направлении обусловлена необходимостью предотвращения попыток проникновения лиц, причастных к международным террористическим и экстремистским организациям, незаконных мигрантов, контрабандного перемещения на территорию нашей страны оружия, боеприпасов, обеспечения безопасности мореплавания, а также строительства Крымского моста», - говорится в пресс-релизе, передает Интерфакс.

Ранее Госпогранслужба Украины сообщила, что начиная с 30 апреля, российские оккупанты ежедневно останавливают следующие в Украину суда для осмотра и идентификации суднокоманд. Досмотр судов, следующих в Украину, – это ответ РФ на задержание судна «Норд», считают в ведомстве.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

37
Теги