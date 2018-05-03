Народный депутат, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко опубликовала на своей странице в Facebook видеоурок по приготовлению сырников, поздравив с Днем кондитера «одного очень известного политика».

«И, учитывая, что сегодня День кондитера, я хочу также поздравить одного очень известного политика с этим чудесным праздником, и напомнить ему, что ему пора возвращаться в профессию», - сказала Тимошенко.

При этом она не указала фамилию политика, которому было адресовано поздравление, и большую часть ролика продолжительностью более 4,5 минут рассказывала о семейном секрете приготовления сырников.

Политик считает, что сырники наряду с варениками и борщом являются «частью национального ДНК» украинцев.

Наиболее известный украинский политик, имеющий отношения к кондитерскому бизнесу – Президент Петр Порошенко, собственник крупнейшего производителя кондитерской продукции корпорации Roshen (сейчас актив передан в трастовое управление компании Rothschild Trust).

Ранее Тимошенко признавалась, что применение ее кулинарных талантов ограничивается варкой куриных яиц.