также в разделеПолитика
Райнин: Украина готова к проведению финалов Лиги чемпионов 17
Луценко: Антикоррупционный суд может заработать в начале следующего года 22
Воля: По данным социологов, портрет будущего президента Украины — это «коллективный Медведчук» 145
Порошенко требует наказать подкупавших избирателей на выборах в ОТО 44
Украина выходит из состава координационных органов СНГ 65
СНБО расширил санкции против РФ 123
США будут вводить санкции против РФ, если она не прекратит агрессию против Украины 77
Медведчук рассказал, почему власть не спешит устанавливать истинных виновников одесской трагедии 151
КИУ: Выборы в ОТО 29 апреля стали самой грязной кампанией с 2015 года 75
В Польше предложили изменить формат комиссий Украина-НАТО 82
Меркель после встречи с Трампом: События в Украине нужно называть своими именами 1120
Сийярто утверждает, что в конфликте с Украиной нет «заказа» Кремля 100
В Кремле заявили, что «список Собчак» прорабатывается 93
92 нардепа-миллионера арендовали жилье за государственные деньги 58
Пиар депутата Недавы в цветах Партии регионов 89
Посол Украины при НАТО: Венгрия доводит ситуацию до абсурда 98
НАТО не собирается возвращаться к обычной работе с РФ до выполнения «Минска» 38
Порошенко: РФ готова к полномасштабному вторжению в Украину 211

Народный депутат, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко опубликовала на своей странице в Facebook видеоурок по приготовлению сырников, поздравив с Днем кондитера «одного очень известного политика».

«И, учитывая, что сегодня День кондитера, я хочу также поздравить одного очень известного политика с этим чудесным праздником, и напомнить ему, что ему пора возвращаться в профессию», - сказала Тимошенко. 

При этом она не указала фамилию политика, которому было адресовано поздравление, и большую часть ролика продолжительностью более 4,5 минут рассказывала о семейном секрете приготовления сырников.

Политик считает, что сырники наряду с варениками и борщом являются «частью  национального ДНК» украинцев.

Наиболее известный украинский политик, имеющий отношения к кондитерскому бизнесу – Президент Петр Порошенко, собственник крупнейшего производителя кондитерской продукции корпорации Roshen (сейчас актив передан в трастовое управление компании Rothschild Trust).

Ранее Тимошенко признавалась, что применение ее кулинарных талантов ограничивается варкой куриных яиц.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

23
Теги