В центре города Обухов под Киевом на остановке общественного транспорта возник конфликт с участием перевозчиков.

По данным пресс-службы полиции Киевской области, чтобы унять толпу, участник АТО, который находился в салоне маршрутки, сделал выстрел вверх из наградного оружия.

На место прибыл наряд полиции. Чтобы обезоружить мужчину, полицейским пришлось применить оружие и осуществить предупредительный выстрел вверх из автомата.

В настоящее время около 15 участников происшествия находятся в местном отделении полиции. Правоохранители опрашивают свидетелей и устанавливают все обстоятельства. За медицинской помощью пока ни один из участников не обращался. Решается вопрос о предоставлении правонарушению правовой квалификации.