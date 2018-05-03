также в разделеПроисшествия
Минобороны: Подрывные работы в Балаклее не велись 16
Пожар в Балаклее: Порошенко поручил привлечь авиацию 23
Под Николаевом столкнулись автобус, грузовик и микроавтобус с военными 41
Всю Балаклею эвакуировать не собираются 25
На Черниговщине горит 20 гектаров леса 30
В Черновцах стрела автокрана насквозь проткнула маршрутку 53
В Балаклее снова загорелись военные склады, началась эвакуация 178
Боевики обстреляли Зайцево из запрещенного вооружения 22
Под Харьковом на мусорной свалке произошел масштабный пожар 41
Ситуация в зоне ООС остается напряженной, ранены 3 военных 45
На оккупированном Донбассе боевик застрелил местного жителя 61
В Одессе возле места проведения марша задержали мужчину с гранатой 34
Под Широкино после обстрела пропал военный 78
Полиция расследует погром могилы раввина в Остроге 60
В Одессе мужчины ради развлечения устроили стрельбу по автомобилям 44
В Умани задержали злоумышленника, который убил женщину и ранил 5 человек 55
На Херсонщине нашли повешенным еще одного полицейского 286
«Били втроем ногами»: Найем рассказал подробности второй драки 75

В центре города Обухов под Киевом на остановке общественного транспорта возник конфликт с участием перевозчиков.

По данным пресс-службы полиции Киевской области, чтобы унять толпу, участник АТО, который находился в салоне маршрутки, сделал выстрел вверх из наградного оружия.

На место прибыл наряд полиции. Чтобы обезоружить мужчину, полицейским пришлось применить оружие и осуществить предупредительный выстрел вверх из автомата.

В настоящее время около 15 участников происшествия находятся в местном отделении полиции. Правоохранители опрашивают свидетелей и устанавливают все обстоятельства. За медицинской помощью пока ни один из участников не обращался. Решается вопрос о предоставлении правонарушению правовой квалификации.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги