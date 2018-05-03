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В Киеве на парковке произошла драка со стрельбой, в результате которой мужчина получил ранение.

По данным пресс-службы столичного главка, ЧП произошло на улице Вишняковской около 13:35.

«Установлено, что по данному адресу находится автостоянка: сюда приехала комиссия, в состав которой входят работники государственной аудиторской службы, управления земельных ресурсов, «Киевпарктранссервиса» и оперативник спецслужбы. На месте между ними и неизвестными начался конфликт», - сообщили в полиции.

Кроме того, по словам свидетелей, они слышали звук, похожий на выстрел. В результате инцидента двое мужчин с обеих сторон получили телесные повреждения. Предварительно, у пострадавших ушибы различных частей тела и у одного – ранение в ногу.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции. Правоохранители общаются со свидетелями и очевидцами и выясняют все обстоятельства произошедшего.

По данным нардепа Игоря Мосийчука, пострадавший – сотрудник СБУ.

 
ForUm

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