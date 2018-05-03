также в разделеОбщество
В Молдове за участие в боях на стороне ОРДЛО посадили 8 человек 7
Сестру Савченко допросили в СБУ 10
Суд арестовал нападавшего на экс-главу одесского «Правого сектора» 13
Задержанного на взятке сотрудника СБУ выпустили под залог 19
В украинских поездах изменятся цены на чай и кофе 25
ГПСУ: Досмотр следующих в Украину судов – ответ РФ на задержание «Норда» 61
Шоколад, мед и сухофрукты: Порошенко показал новый сухпаек ВСУ 36
ФСБ начала досматривать суда, следующие в Украину 63
Суд разрешил защите Януковича допросить еще двух свидетелей 27
ГПУ: США не обращались за помощью в деле Манафорта 21
Жебривский: Въезд в зону ООС будет дифференцированным 68
Пропавший под Широкино военный перешел к боевикам 661
Найему не провели судебно-медицинскую экспертизу из-за плохого состояния здоровья 44
Госдеп выдвинул РФ новое требование из-за осуждения Балуха 39
СБУ задержала на Буковине боевика 47
Чешскому журналисту на пять лет запретили въезд в Украину 54
Суд избрал меры пресечения еще 2 нападавшим на Найема 73
2 мая. Картина дня 54

Постановлением Шевченковского районного суда Киева от 23 апреля заместитель председателя Государственного агентства рыбного хозяйства Украины Андрей Кравченко признан виновным в неправомерном начислении премияй своей бывшей жене, сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

По результатам проверки информации, поступившей в НАПК, установлено, что заместитель председателя Госрыбагентства издавал приказы о премиях своей бывшей жене, с которой он находится в личных внеслужебных отношениях. Такие действия содержат признаки административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью второй статьи 172-7 КУоАП - совершение действий в условиях реального конфликта интересов.

В связи с этим уполномоченное лицо Национального агентства соответствии с требованиями части третьей статьи 12 Закона Украины «О предотвращении коррупции» в феврале 2018 составило соответствующий протокол об административном правонарушении.

Согласно судебному решению на Кравченко наложено административное взыскание в виде штрафа в пределах санкции, предусмотренной указанной статьей КоАП.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги