Постановлением Шевченковского районного суда Киева от 23 апреля заместитель председателя Государственного агентства рыбного хозяйства Украины Андрей Кравченко признан виновным в неправомерном начислении премияй своей бывшей жене, сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

По результатам проверки информации, поступившей в НАПК, установлено, что заместитель председателя Госрыбагентства издавал приказы о премиях своей бывшей жене, с которой он находится в личных внеслужебных отношениях. Такие действия содержат признаки административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью второй статьи 172-7 КУоАП - совершение действий в условиях реального конфликта интересов.

В связи с этим уполномоченное лицо Национального агентства соответствии с требованиями части третьей статьи 12 Закона Украины «О предотвращении коррупции» в феврале 2018 составило соответствующий протокол об административном правонарушении.

Согласно судебному решению на Кравченко наложено административное взыскание в виде штрафа в пределах санкции, предусмотренной указанной статьей КоАП.