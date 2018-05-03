В Черновцах стрела автокрана проткнула насквозь маршрутный автобус, который отправлялся в рейс.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Черновицкой области, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в 8:00 на улице Энергетической.

Автобус выехал из гаража и двигался в сторону автовокзала, откуда в 8:30 должен был совершить рейс в город Ужгород, сообщает УНИАН.

По информации правоохранителей, на полосе встречного движения грузовой кран задним ходом пытался заехать на прилегающую территорию. Водитель автокрана, совершая маневр, повредил стрелой длиной примерно 6 метров переднюю часть автобуса.

Фото: Andriy Vovk

В результате дорожно-транспортного происшествия повреждена рука водителя маршрутки. Сначала он отказывался от госпитализации, однако позже медики увезли мужчину в травмпункт больницы скорой медицинской помощи.



«Стекло попало в мягкие ткани водителя. Водитель был эмоционально возбужден. Сначала отказывался от госпитализации. Но «скорая» доставила его в травмпункт скорой медицинской помощи», - сообщил заместитель директора Центра экстренной медицинской помощи Сергей Паушак.

В то же время в полиции сообщили, что оба участника ДТП отказываются признать свою виновность в аварии.