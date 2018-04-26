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Оболонский районный суд Киева предлагает бывшему президенту Виктору Януковичу сменить адвокатов на стадии судебных дебатов.

Об этом говорится в судебной повестке, опубликованной 26 апреля в правительственной газете Урядовий кур'єр.

Этим документом суд вызывает экс-президента на заседание 3 и 4 мая на 10:00.

«Дополнительно суд, согласно ч.3 ст. 324 УПК, предлагает обвиняемому в случае, если дальнейшее участие в судебном производстве защитников адвокатского объединения «АВЕР ЛЕКС» невозможно, выбрать себе другого защитника», - отмечается в повестке.

Как сообщал ForUm, 19 апреля, суд перешел к стадии дебатов в деле о госизмене. В ответ на это защита Януковича объявила протест и покинула зал заседания. Оно продолжится 3-4 мая.

Судья отметил, что в случае неявки адвокатов суд будет вынужден привлечь госзащитника для Януковича.
ForUm

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