Служба безопасности Украины запретила до 2020 года въезд в страну журналисту чешского издание Parlamentni Listy Яну Рыхетски.
Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на Parlamentnilisty.cz.
Рыхетски прилетел в Украину 1 мая с целью освещения годовщины одесской трагедии, однако пограничники не пропустили его в страну, ссылаясь на запрет СБУ. Проведя ночь в аэропорту Киева, он бесплатно вернулся в Чехию.
«Пограничники действовали корректно и даже предложили мне комнату отдыха для инвалидов, но я никак не мог уснуть», - заявил Рыхетски.
По его словам, украинские служащие поинтересовались, действительно ли он является автором книги о чехословацких легионерах в России, на что получили утвердительный ответ.
Вместе с тем он сказал, что писал на тему войны на Донбассе и проблемы русинов Закарпатья.
«Я также посещал Луганск, после чего описал там ситуацию в своем издании», - добавил журналист.
В течение только 1 мая Государственная пограничная служба не допустила въезда в Украину пророссийски настроенных лиц – граждан Италии, Чехии и России, которые направлялись освещать события 2 мая в Одессе.
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