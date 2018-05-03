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Служба безопасности Украины запретила до 2020 года въезд в страну журналисту чешского издание Parlamentni Listy Яну Рыхетски.

Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на Parlamentnilisty.cz.

Рыхетски прилетел в Украину 1 мая с целью освещения годовщины одесской трагедии, однако пограничники не пропустили его в страну, ссылаясь на запрет СБУ. Проведя ночь в аэропорту Киева, он бесплатно вернулся в Чехию.

«Пограничники действовали корректно и даже предложили мне комнату отдыха для инвалидов, но я никак не мог уснуть», - заявил Рыхетски.

По его словам, украинские служащие поинтересовались, действительно ли он является автором книги о чехословацких легионерах в России, на что получили утвердительный ответ.

Вместе с тем он сказал, что писал на тему войны на Донбассе и проблемы русинов Закарпатья.

«Я также посещал Луганск, после чего описал там ситуацию в своем издании», - добавил журналист.

В течение только 1 мая Государственная пограничная служба не допустила въезда в Украину пророссийски настроенных лиц – граждан Италии, Чехии и России, которые направлялись освещать события 2 мая в Одессе.

 
ForUm

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