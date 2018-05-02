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В трети из 127 дел, досудебное расследование которых детективы Национального антикоррупционного бюро завершили, а прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили обвинительный акт в судебные инстанции, рассмотрение по существу до сих пор не началось. При этом в 48 процессах пока не произошло даже подготовительного заседания - некоторые дела ждут своей очереди по году-полтора, сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.

Так, в объединенном по решению суда делу по факту нанесения ущерба ОАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» уже более 15 месяцев не назначают подготовительное заседание.

Другой пример – до сих пор не началось рассмотрение в производстве по обвинению судьи Октябрьского районного суда Днипра. Обвинительный акт в отношении судьи был направлен еще в январе 2017 года. То есть слушание дела не могут начать уже в течение 14 месяцев.

В производстве по обвинению 8 участников так называемой «газовой схемы» также в течение длительного времени – 10 месяцев – не может состояться подготовительное заседание. Так, очередное заседание, назначенное на 28 марта, не состоялось в связи с неявкой защитника одного из подозреваемых. Следующее же назначили за полтора месяца – на 16 мая.

«В общем, пока только в 29 делах от НАБУ и САП приняты судебные решения. Большинство судебных решений – это утверждение соглашений о признании виновности с второстепенными участниками коррупционных схем. Так, в 19 делах вынесен обвинительный приговор, не связанный с лишением свободы. По состоянию на 31 марта 2018 в двух делах к реальному наказанию в виде лишения свободы осуждены трое человек», - отметили в Бюро.

Вынесенные приговоры могут стать основанием для возврата в доход государству средств и имущества, на которые во время досудебного расследования наложен арест. Учитывая в том числе загруженность судей, НАБУ отмечает скорейше создание в Украине Специализированного антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.
ForUm

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