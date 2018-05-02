Национальная валюта Украины по официальному обменному курсу в апреле укрепилась к доллару на 1,2%.



Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины за апрель, сообщает УНИАН.

По оценкам НБУ, с начала года украинская гривня укрепилась к доллару на 6,5%.

Нацбанк объясняет укрепление национальной валюты действием фундаментальных факторов, включая снижение ликвидности банковской системы в марте на 11,3 млрд грн в результате операций правительства, после того как в феврале благодаря операциям правительства ликвидность банковской системы выросла.

Также в марте оставалась благоприятной для Украины внешняя конъюнктура и продолжился рост предложения валюты со стороны населения.

Как ранее сообщал ForUm, согласно бюджетной резолюции на 2019-2021 годы, в 2019 году курс гривни составит 30,5 грн за один доллар.

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's прогнозирует девальвацию гривны на конец 2018 года до уровня 29,5 UAH/USD при росте ВВП 3,1%.