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В ночь с 28 на 29 апреля на оккупированной территории Донецкой области боевик застрелил местного жителя. Об этом заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны, сообщает пресс-служба министерства.

Он подчеркнул, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей растет количество совершенных военнослужащими российских оккупационных войск противоправных и преступных действий в отношении местного населения.

По словам Гуцуляка, офицер одной из мотострелковых бригад т.н. 1 АК, находясь в доме, в котором он снимал жилье, застрелил из штатного оружия гражданское лицо. «Указанный факт вызвал возмущение местного населения и привел к протестным акциям, в т.ч. к блокированию движения военной техники российских оккупантов», – отметил он.

«Российской оккупационной администрацией принимаются меры для недопущения распространения информации об указанном инциденте, который усилил недовольство местного населения российским военным присутствием на временно оккупированной территории Украины. Наиболее активные граждане, которые выступили с протестами против произвола российских оккупантов, задержаны сотрудниками т.н. «Министерства государственной безопасности ДНР», – сообщил он.
ForUm

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