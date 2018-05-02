В Малиновском районе Одессы вечером 1 мая четверо злоумышленников открыли стрельбу по проезжавшим автомобилям.

По данным пресс-службы полиции области, к правоохранителям обратился одессит с сообщением о том, что на одной из улиц города во время движения в его автомобиль, в котором также находились жена и малолетний ребенок, были произведены выстрелы. При осмотре в корпусе авто он обнаружил отверстия от пуль.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, кинологи и бойцы батальона полиции особого назначения.

Благодаря слаженным действиям правоохранителей личности злоумышленников были установлены. Выяснилось, что группа мужчин отдыхала в доме рядом с местом происшествия и стреляла по проезжавшим автомобилям.

В ходе осмотра домовладения было обнаружено и изъято три единицы оружия, среди которых боевой пистолет Макарова, 2 магазина и 9 боевых патронов к нему, револьвер и пистолет иностранного производства калибра 5,6 мм. Все изъятое будет направлено на экспертизу.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 263 (незаконное обращение с оружием) и 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.