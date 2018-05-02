Украина призывает не признавать достоверным отчет России о выбросах и абсорбции парниковых газов, сообщает пресс-служба Минэкологии.

«Включив данные об АР Крым в отчетность о выбросах и абсорбции парниковых газов, Российская Федерация грубо нарушила ряд юридически обязывающие международные документов, несоблюдение которых несет угрозу международному миру и безопасности», - заявила в Бонне (Германия) на 48-м заседании вспомогательных органов Конвенции ООН по изменению климата председатель украинской делегации, директор Департамента по вопросам изменения климата и сохранения озонового слоя Минприроды Светлана Гринчук.

«АР Крым была и остается украинской территорией, которая сейчас в результате российской военной агрессии оккупирована. И включение РФ в отчетность о выбросах и абсорбции парниковых газов статистических показателей по территории АР Крым и Севастополя является неприемлемым. Это грубое нарушение устава ООН, Хельсинкского заключительного акта и Устава Совета Европы, и мы призываем стороны и Секретариат РКИК ООН поддержать сохранение суверенитета и территориальной целостности Украины», - заявила Гринчук на открытии сессии.

Заявление украинской делегации поддержали своими выступлениями представители делегации США, Канады и Австралии.

Одной из важных задач украинской делегации на конференции сторон в Бонне - противостоять изменению статуса Крыма и не допустить публикации на сайте секретариата информации, которую Россия подает с данными территории Крыма.

«Мы призываем не признавать любое изменение статуса АР Крым и просим провести проверку отчетности, представленной Россией», - отметила Гринчук.

Напомним, на 48-м заседании вспомогательных органов Конвенции ООН по изменению климата делегаты работают над подготовкой решений для утверждения на COP24 в Катовице (Польша) «Книги правил» Парижской климатического соглашения, основная цель которой – не допустить роста глобальной средней температуры более 2°C.