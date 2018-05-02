Народный депутат Мустафа Найем, которого избили в результате конфликта на дороге, заявляет, что драк было две, и удивляется, что Магомед-Амин Саитов успел вылететь из страны.

Об этом он рассказал в комментарии Украинской правде.

По его словам, инцидент начался в 17:25, после первых ударов, которые были в 17:37 (позже сообщалось, что мужчина, наносивший удары, улетел в Баку, это, вероятно, Магомед-Амин Саитов, - ред.), Найем побежал за нападающими к улице Скоропадского. Там произошла вторая драка.

«Сначала они побежали в «Метроград», затем забежали в «Арену», бегали там, потом выбежали из «Арены» на Скоропадского. Там меня догнал еще один сзади, повалил на проезжую часть. Потом я побежал за ним, догнал, прыгнул на него и уже не помню как, упал головой на асфальт – у меня там ушиб сильный, и уже на земле они били втроем ногами недолго», - рассказал нардеп.

Во втором эпизоде ​​участвовал Тимербилатов Умал Русланович. Сейчас он задержан.

Найем удивляется, как участник первого эпизода драки Магомед-Амин Саитов успел вылететь из Киева.

«Инцидент начался в 17:25 - это был мой первый звонок в полицию, потом мы еще мин 10 спорили, потом приехал этот парень (вероятно, Магомед-Амин Саитов, - ред.) и произошел удар, потом мы с этим парнем гнались друг за одним минут 15. Это уже 18:00 с чем-то. Он не мог физически добраться до аэропорта и сесть на рейс. Это нереально по времени - доехать до «Борисполя» или «Жулян», успеть на регистрацию и улететь. Я уже не говорю о документах», - рассказал Найем.

Напомним, 30 апреля в районе Бессарабской площади в Киеве избили народного депутата Мустафу Найема.

Через некоторое время стало известно, что правоохранители задержали трех человек.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Позже было открыто еще одно производство по статье (Умышленное телесное повреждение средней степени).

1 мая злоумышленникам было объявлено о подозрении. По данным прокуратуры, один из нападавших улетел в Баку через 2 часа после инцидента.