В результате взрыва в Кабуле погибли как минимум 29 человек, сообщил телеканал TOLOnews в Twitter со ссылкой на чиновников министерства здравоохранения, передает 112 Украина.

Отмечается, что семь из них – журналисты и операторы. Более 40 человек получили ранения.

Жертвами теракта стали также двое сотрудников местного телеканала 1TV – репортер Гази Расули и оператор Нороз Али Раджаби. Об этом сообщается на странице канала в Twitter.

В свою очередь AP сообщает, что погиб также оператор местного канала Tolo TV.

Отмечается, что жертвами теракта стали четверо правоохранителей.

Напомним, смертник на мотоцикле подорвал себя около здания разведки Афганистана в Кабуле. Первый взрыв произошел около здания Национального директората безопасности в районе Шашдарак. По данным СМИ, вскоре прогремел и второй взрыв, в результате которого погиб журналист и были ранены два полицейских, которые прибыли на место происшествия.

Ранее сообщалось о 21 погибшем, среди которых - фотограф Agency French Press Шах Марай.