Вчера, 29 апреля, в городе Мирноград Донецкой области на территории шахты «Капитальная» ГП «Мирноградуголь» произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ ГосЧС в области.

Сообщение о пожаре поступило в Службу спасения «101» в 22:09.

На место происшествия по повышенному номеру вызова немедленно были направлены спасатели. По прибытию на место пожарные установили, что пожар возник на 4 этаже 5-этажного здания АПК на площади 360 кв. м, наблюдается плотное задымление.

В здании находились люди, которые нуждались в помощи. В составе звена газодымозащитной службы спасатели вывели из подсобного помещения на втором этаже здания четырех женщин, которые не могли самостоятельно выйти из-за плотного задымления. С 4 этажа противоположной стороны здания с помощью автолестницы были спасены еще 2 женщин. В общем, благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных были спасены 6 работников шахты.

Еще одну женщину, которая самостоятельно обратилась к врачам, госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом отравление продуктами горения.

Бойцы ГосЧС локализовали пожар в 23:45, а в 00:55 окончательно ликвидирован. К тушению пожара были привлечены 32 человека личного состава и 9 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники.

Причина возникновения пожара и ущерб выясняются правоохранительными органами.