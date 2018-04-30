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В центре афганской столицы произошли взрывы, 21 человек погиб и 27 – ранены.

Об этом заявил представитель Министерства здравоохранения, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на АP.

По словам начальника полиции Кабула Дауда Амина, в районе, пострадавшем от взрывов, находятся представительства иностранных учреждений.

Французское агентство Agence France-Presse заявило о гибели своего главного фотографа в Кабуле Шаха Марая. «Он погиб при взрыве, направленном против группы журналистов, которые бросились к месту атаки смертника в столице Афганистана», - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь полиции уточнил, что взрывы произвели террористы-смертники. Один из них находился на мотоцикле, а второй подорвал себя, подойдя к репортерам, собравшимся на месте первого взрыва.

AFP сообщило, что кроме фотографа агентства, при взрывах погибли еще трое журналистов.
ForUm

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