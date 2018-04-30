также в разделеМир
Число жертв теракта в Кабуле возросло до 29 человек 40
КНДР перейдет в один часовой пояс с Южной Кореей 27
Глава МВД Британии подала в отставку из-за скандала с мигрантами 35
Жертвами теракта в Кабуле стал 21 человек, среди них 4 журналиста 38
Экологи бьют тревогу: Россия запустила плавучую АЭС 118
Турция купит С-400 у РФ, несмотря на угрозу санкций 89
СМИ узнали о вмешательстве российских ботов в британские выборы 35
Правящая партия Армении не будет выдвигать кандидата на пост премьера 42
Трамп назвал сроки встречи с Ким Чен Ыном 48
В РФ признали, что заблокировать Telegram невозможно 66
Помпео предостерег Турцию от покупки российской ракетной системы 99
В России сносят корпуса института, в котором разработали «Новичок» 93
Путин поручил создать атлас мира «без искажения географической правды» 62
Группа ABBA записала новые песни впервые за 35 лет 99
Конгресс США не нашел доказательств сговора Трампа с РФ 67
Британского принца назвали Луи Артур Чарльз 114
КНДР и Южная Корея договорились о подписании мирного договора 64
Меркель обсудит с Трампом «Севреный поток-2» 45

Сегодня утром с участием лидера фракции «Елк» («Выход») Никола Пашиняна состоялось заседание фракции, на котором обсуждался вопрос о выдвижении лидера протестного движения на пост премьер-министра Армении, сообщает Радио Азатутюн.

Как Радио Азатутюн сообщил член фракции «Елк» Арарат Мирозян, фракция единогласно приняла решение о выдвижении Никола Пашиняна кандидатом на пост премьер-министра. Он также высказал мнение о том, что у них не будет проблем с поддержкой кандидатуры Никола Пашиняна со стороны парламентского большинства - фракции Республиканской партии Армении (РПА).

Сегодня также запланированы встречи Пашиняна с другими парламентскими фракциями, а именно: с фракциями РПА, блока «Царукян» и АРФ «Дашнакцутюн».

Напомним, назначенный в апреле премьером бывший президент Армении Серж Саргсян 23 апреля подал в отставку под давлением массовых уличных протестов, продолжавшихся 11 дней.

25 апреля протесты возобновились после того, как запланированная на этот день встреча лидера оппозиции Никола Пашиняна с и. о. премьер-министра Кареном Карапетяном сорвалась.

На фоне роста давления со стороны протестующих во главе с Пашиняном властная Республиканская партия Армении поздно вечером 25 апреля заявила, что готова обсудить «любые вопросы» с лидером оппозиции. Таким образом, партия отказалась от прежней позиции о невозможности переговоров на условиях Пашиняна.

1 мая будет созвано специальное заседание парламента для избрания нового премьер-министра.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

27
Теги