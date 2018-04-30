Сегодня утром с участием лидера фракции «Елк» («Выход») Никола Пашиняна состоялось заседание фракции, на котором обсуждался вопрос о выдвижении лидера протестного движения на пост премьер-министра Армении, сообщает Радио Азатутюн.

Как Радио Азатутюн сообщил член фракции «Елк» Арарат Мирозян, фракция единогласно приняла решение о выдвижении Никола Пашиняна кандидатом на пост премьер-министра. Он также высказал мнение о том, что у них не будет проблем с поддержкой кандидатуры Никола Пашиняна со стороны парламентского большинства - фракции Республиканской партии Армении (РПА).

Сегодня также запланированы встречи Пашиняна с другими парламентскими фракциями, а именно: с фракциями РПА, блока «Царукян» и АРФ «Дашнакцутюн».

Напомним, назначенный в апреле премьером бывший президент Армении Серж Саргсян 23 апреля подал в отставку под давлением массовых уличных протестов, продолжавшихся 11 дней.

25 апреля протесты возобновились после того, как запланированная на этот день встреча лидера оппозиции Никола Пашиняна с и. о. премьер-министра Кареном Карапетяном сорвалась.

На фоне роста давления со стороны протестующих во главе с Пашиняном властная Республиканская партия Армении поздно вечером 25 апреля заявила, что готова обсудить «любые вопросы» с лидером оппозиции. Таким образом, партия отказалась от прежней позиции о невозможности переговоров на условиях Пашиняна.

1 мая будет созвано специальное заседание парламента для избрания нового премьер-министра.