Сегодня, 30 апреля, пресс-центр штаба антитеррористической операции прекращает свою деятельность, сообщается на его странице в Facebook.

«Уважаемые журналисты! Сегодня, 30 апреля, 2018 пресс-центр штаба АТО прекращает свою деятельность и передает эстафету пресс-центру штаба Объединенных сил», – говорится в сообщении.

«Вместе с силами антитеррористической операции вы четыре года подряд информировали общество о событиях на охваченном войной Донбассе, находясь рядом с украинским защитниками в окопах защищали Украину на информационном фронте. Ежедневно в телеэфирах и на страницах изданий вы рассказывали миру о лучших сынах Украины, настоящих воинах и их неподдельный героизм на линии соприкосновения. Даже когда смерть дышала вам в лицо, продолжали рисковать жизнью ради правды в эфире и новостных лентах», – подчеркнули в пресс-центре.

Руководство АТО и коллектив пресс-центра штаба поблагодарил каждого журналиста, оператора, фотографа и водителей, которые работали в районе проведения АТО, за сотрудничество, объективное освещение событий, предоставление правдивой информации о деятельности подразделений ВС Украины и столь необходимую поддержку наших бойцов в окопах.

Напомним, 30 апреля антитеррористическая операция на востоке Украины переформатируется в операцию Объединенных сил.