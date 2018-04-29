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Во Львове в субботу, 28 апреля, прошел марш, приуроченный 75-й годовщине основания дивизии «Галичина». В нем приняли участие несколько сотен человек, среди которых представители националистических общественных организаций, добровольческих батальонов, политики без партийной символики, сообщает ZAXID.NET.

«Мы здесь не как политические деятели, не как политические функционеры, а как граждане, которые помнят и чтят героев. Как и обещали, лишь государственная символика и символика дивизии «Галичина», - отметил соорганизатор, начальник штаба «Национального корпуса Львовщины» Святослав Серый. Он добавил, что считает этот день одним из дней украинского добровольца и днем ​​памяти о галицкой, украинской рыцарской военной традиции.

По его словам, в марше приняли участие представители добровольческих батальонов «Азов», ДУК ПС, батальонов «ОУН», «Карпатская Сечь», «Айдар», общественных организаций «Сокол», «Юношеский корпус», «Национальные дружины» и другие.

Участники марша прошли от памятника Степану Бандере по центральным улицам города к памятнику Тарасу Шевченко. Они несли перед собой баннер «Не погаснет пламя славы» и скандировали лозунги «СС« Галичина» - дивизия героев», «Шухевич, Бандера – герои Украины», «Украина превыше всего».

За соблюдением порядка наблюдала полиция. После марша на площади возле памятника Бандере состоялся концерт группы «Кому Вниз».

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что годовщина создания дивизии «Галичина» не является праздником для украинцев, поскольку как в немецкой, так и в советской армиях во Второй мировой войне украинцы воспринимались одинаково – как пушечное мясо.

Напомним, дивизия СС «Галичина» - подразделение в составе войск Ваффен-СС Германии, которое существовало в 1943-1945 годах. Набор в дивизию был объявлен 28 апреля 1943. К вступлению в дивизию галичан подталкивали действия большевиков, об антиукраинских репрессиях которых на тот момент уже было известно. Также это была возможность получить хорошую военную подготовку. Большинство солдат дивизии позиционировали себя прежде всего как борцы за свободную Украину, противостоящие большевикам, и не считали себя ставленниками Гитлера.
ForUm

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