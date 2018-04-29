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28 апреля – 1 мая в Украине, кроме Черкасской и Полтавской областей, будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Учитывая также количество праздничных выходных и хорошей погоды для посещения лесов, риск возникновения пожаров в экосистемах в эти дни увеличивается в разы.

С целью предупреждения возникновения пожаров на открытой территории, специалисты ГосЧС Украины усиливают разъяснительную работу с гражданами. В частности, чрезвычайники проводят профилактические рейды с участием правоохранителей, представителей местного самоуправления и средств массовой информации, во время которых призывают население не провоцировать пожара в природных экосистемах страны.

 
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