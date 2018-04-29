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Экологи выражают опасения в связи с эксплуатацией первой в мире плавучей атомной электростанции «Академик Ломоносов», которая 28 апреля оставила российский Санкт-Петербург и направилась в сторону Мурманска. Об этом говорится в заявлении Гринпис России, передает Радио Свобода.  

На своем пути платформа пройдет через эстонские, датские, шведские и норвежские воды, а использовать ее планируют вблизи береговых линий.

Вопреки заверениям российских властей о безопасности станции экологи считают платформу уязвимой для цунами, заявил ядерный эксперт Гринпис Центральной и Восточной Европы Ян Хаверкамп. Он также обратил внимание на такие риски, как суровые ледовые условия, опасность терроризма и ядерные отходы.

Ранее сообщалось, что испытания «Академика Ломоносова» планировали провести почти в самом центре Санкт-Петербурга. Гринпис заявляет, что этого не произошло благодаря «неравнодушию россиян, подписавших петицию против опасных экспериментов в сердце культурной столицы».

По планам властей России, «Академик Ломоносов» должен быть введен в эксплуатацию в 2019 году в Арктике у Чукотского побережья на Дальнем Востоке и обеспечивать энергию для портового города и нефтяных установок.

Экологи считают, что плавучая станция предназначена не для решения проблем снабжения севера энергией, а для использования в качестве демонстрационного экспоната с целью дальнейшего экспорта подобных платформ.
ForUm

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