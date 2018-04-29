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Двое граждан Беларуси госпитализированы в Турковскую районную больницу в результате ДТП во время трофи-рейда «Карпатский кордон’18». Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.

28  апреля внедорожник Land Rover перевернулся в горах между селами Лыбохора и Карпатське.

У 52-летнего жителя Минска диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, забои грудной клетки, головы и правого локтя. У 44-летного мужчины – закрытую черепно-мозговую травму, забои головы, хребта и перелом правого ребра.

Медики оценивают их состояние как средней тяжести.

 
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