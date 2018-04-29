Кабинет Министров Украины внес изменения в программу назначения субсидий, которые начнут действовать со следующего отопительного сезона.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании 27 апреля, сообщили ForUm’у в пресс-службе правительства.

Предполагается, что в следующем отопительном сезоне субсидии будут выдаваться живыми деньгами, а это значит, что их получатели могут оставлять себе сэкономленные средства. Таким образом монетизация станет дополнительным стимулом для энергоэффективности.

«Однако переход к монетизации возможен только в том случае, если система субсидий будет социально справедливой – государственную помощь будут получать те, кто действительно в ней нуждается. Основана несколько лет назад инициатива оказания прямой помощи уязвимым слоям населения в виде субсидий доказала свою эффективность. Впрочем, со временем она стала нуждаться совершенствования – прежде всего в сторону увеличения адресности», - заявили в Кабмине.

Верификация субсидиантов, которую начало Министерство финансов, выявила ряд системных проблем с назначением субсидий. Учитывая это, правительство одобрило решение о внесении ряда изменений в программу. Они сократят случаи злоупотреблений, которые, к сожалению, стали нередки и о которых неоднократно сообщали СМИ. Те, кто действительно нуждаться в помощи, будет ее получать и в дальнейшем. Однако люди, которые просто скрывают свое состояние, не смогут пользоваться программой и паразитировать за счет налогоплательщиков.

Так, в городах-миллионниках нередкими стали случаи сдачи квартир в аренду со своеобразным бонусом – оформленной субсидией на коммунальные услуги. При этом собственники жилья не только получают доходы, но и имеют транспортные средства или другие предметы роскоши.

Теперь если в собственности семьи есть автомобиль, которому менее пяти лет, кроме мопеда и авто, предоставленного органом социальной защиты населения, субсидию не назначат.

Кроме того, доходы от аренды имущества, в частности, от сдачи в аренду квартиры, теперь необходимо будет также указывать в декларациях о доходах – в новой графе «другие доходы».

Есть помещения, которые выходят за рамки среднестатистических и относятся к категории «премиум-класса». До недавнего времени на них также оформлялись субсидии – на основании того, что прописывалась там одинокая пенсионерка с минимальной пенсией.

С 1 мая 2018 действует новое правило: субсидия отменяется, если площадь квартиры превышает 120 кв. метров, а дома – 200 кв. м, кроме детских домов семейного типа и приемных семей. Владельцы такой жилплощади будут оплачивать услуги в полном объеме.

Многие украинцы работают за границей, но при этом обращаются за назначением субсидий, декларируя нулевые доходы.

Теперь безработным необходимо будет встать на учет в центр занятости. А людям трудоспособного возраста, которые претендуют на субсидию, но не регистрируется как безработные, потому что на самом деле работает без оформления в Украине или за рубежом, органы соцзащиты автоматом будут считать доход три прожиточных минимума – 5286 гривен.

С целью стимулирования энергосбережения также с 1 мая 2018 социальная норма на газовое отопление будет приближена к реальным объемам потребления и составит 4,5 м3 на 1 м2 площади, электроотопления – 30 кВт на 1 м2 площади. При назначении субсидии на сверхурочную площадь жилья, норма может быть увеличена не больше чем на 30%.

Внутренне перемещенные лица отныне смогут оформить субсидию без договора аренды жилья – на основании заявления и декларации с указанием состава домохозяйства. Заявление станет поводом для обследования материально-бытовых условий, а сам акт об обследовании – основанием для назначения субсидии.

Упрощена процедура получения субсидий для жителей объединенных территориальных общин. Отныне ОТО имеют право принимать от граждан документы для оформления субсидии для передачи их органам социальной защиты населения. Механизм повторяет практику обращений в сельские и поселковые советы.

Правительство также проведет премирование домохозяйств за экономию ресурсов по итогам этого отопительного сезона. Как и в прошлом году, под монетизацию подпадают сэкономленные домохозяйствами 150 киловатт электроэнергии, если этот ресурс используется для отопления, или 100 кубов газа. В денежном эквиваленте это почти 700 гривен. Субсидиантам, которые экономно использовали ресурсы, надо также до 1 сентября – подать заявление в местное управление социальной защиты населения, на основании которого будет осуществляться выплата денежного вознаграждения за энергоэффективность.

Информацию о наличии экономии каждый получатель субсидии может отслеживать в своей платежке или путем обращения к поставщику газа или электроэнергии, если они используются для отопления. Выбрать способ получения средств надо самостоятельно.