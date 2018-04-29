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За прошедшие сутки боевики российско-оккупационных войск 61 раз открывали огонь по опорным пунктам Вооруженных сил Украины.

«В результате вражеских обстрелов четверо украинских военных получили ранения. Еще трое – получили боевые травмы», - сообщает пресс-центр штаба АТО.

В частности, на луганском направлении, из запрещенных 122 мм артиллерии, 120 и 82 мм минометов агрессор обстрелял опорные пункты вблизи Новотошковского. Также 122 мм артиллерийские системы и вооружение танка противник применил в районе Крымского, а минометы калибра 120 мм – под Троицким и Луганским. Кроме этого, из 82 мм минометов огонь велся по украинским укреплениям вблизи Причепиловки и Новозвановки, из гранатометов различных типов – около Попасной и Луганского, из вооружения БМП – в районе Троицкого, а из стрелкового оружия – неподалеку Новоселовки.

На донецком направлении, из запрещенных 120 и 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли защитников Авдеевки. Также 120 мм минометы агрессор применил под Богдановкой и Новотроицким, а минометы калибра 82 мм – в районе Шахты «Бутовка», Новоселовки и Водяного. Кроме этого, из различных видов пехотного вооружения – гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – боевики вели огонь по позициям вблизи Талаковки, Гнутово, Водяного, Широкино, Марьинки, Каменки, Павлополя, Новотроицкого, Лебединского, Опытного, Верхнеторецкого, Красногоровки и Шахты «Бутовка». Также под Водяным, Широкино и Марьинкой велся снайперский огонь.
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