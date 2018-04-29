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Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном должна состояться через три-четыре недели. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Reuters.

«Я думаю, у нас будет встреча в течение следующих трех или четырех недель», - сказал Трамп.

Он также подчеркнул, что «это будет очень важная встреча».

Ранее Трамп заявлял, что встреча с Ким Чен Ыном планируется в мае или в начале июня и выразил надежду о достижении соглашения о денуклеаризации Корейского полуострова. 

В пятницу, 27 апреля, лидеры двух Корей провели историческую встречу в пограничной деревне Пханмунджом (на территории Южной Кореи). После переговоров лидеры двух стран анонсировали подписание в конце 2018 года мирного договора, который положит конец войне между двумя странами, которая формально продолжается с 1953 года.

В частности, главы государств подписали декларацию Панмунджома за мир, процветание и объединение на Корейском полуострове.

В марте северокорейский лидер Ким Чен Ын предложил президенту США провести совместную встречу, и Дональд Трамп ответил, что принимает это предложение.

 
ForUm

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