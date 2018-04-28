В Дарницком районе Киева от взрыва в автомобиле погиб человек, еще один получил телесные повреждения, сообщает пресс-служба столичной полиции.

В 22:20 пятницы, 27 апреля, поступило сообщение, что по ул. Михаила Драгоманова взорвался автомобиль.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия, устанавливает личность погибшего, проводит первоочередные следственные действия, в частности, осмотр места происшествия, общается со свидетелями и очевидцами.

Согласно предварительным выводам экспертов, в автомобиле «Шевроле», который двигался, взорвалась граната.

Сведения о событии зарегистрированы, начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.