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Государственный секретарь США Майк Помпео предостерег своего турецкого коллегу относительно приобретения российской ракетной системы «земля-воздух».

Помпео сообщил министру иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, что система С-400, радары и ракетные батареи не будут интегрированы с силами союзников НАТО в Анкаре, передает Радио Свобода.

«Секретарь отметил серьезность опасений США... если они [турецкие власти] продолжат», - заявил чиновник на брифинге в Брюсселе.

«Он попросил Чавушоглу внимательно рассмотреть взаимосовместимые системы НАТО», - добавил чиновник.

Как сообщил представитель Государственного департамента, Помпео напомнил своему турецкому коллеге, что Анкара может столкнуться с санкциями после покупки С-400.

По словам турецких чиновников, Анкара и Москва подписали соглашение, согласно которому Россия будет поставлять в Турцию две системы С-400.

Замминистра обороны Турции в декабре заявил, что первые поставки ракетной системы планируются на первый квартал 2020 года.

Эта сделка, как сообщалось, стоимостью около 2,5 миллиарда долларов, вызвала беспокойство на Западе, поскольку Турция является членом НАТО, а системы противовоздушного оружия не могут быть интегрированы в оборону Альянса.
ForUm

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