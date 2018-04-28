За прошедшие сутки боевики осуществили 53 обстрела позиций Вооруженных сил Украины, продолжая применять запрещенное вооружение. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Вследствие вражеского огня трое украинских военных получили ранения.

На донецком направлении из запрещенных 120 и 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли позиции у Водяного. Также минометы калибра 120 мм враг применил в районе Лебединского. Кроме этого, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник неоднократно вел огонь по позициям вблизи Шахты «Бутовка», Невельского, Гнутово, Марьинки, Каменки и Песок, из вооружения БМП и противотанкового ракетного комплекса – под Талаковкой, гранатометов – неподалеку Авдеевки и Богдановки, крупнокалиберных пулеметов – в районе Опытного, Верхнеторецкого, Широкино, Павлополь и Пищевика, из стрелкового оружия – по защитникам Авдеевки, Красногоровки, Талаковки и Широкино, а вблизи Марьинки – велся снайперский огонь.

На луганском направлении из 120 и 82 мм минометов, гранатометов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по украинским позициям под Крымским. Также 120 мм миномет, БМП и гранатометы агрессор задействовал по опорным пунктам вблизи Светлодарска.