С началом сезона пикников в стране традиционно начинается сезон пищевых отравлений. Министерство здравоохранения рассказало, как избежать пищевого отравления и что делать, если все-таки отравились.

Чистота

Первое правило пищевой безопасности, которое поможет избежать пищевого отравления, - чистота. Все очень просто: тщательно мойте руки (перед тем, как брать продукты и готовить пищу, после туалета), фрукты и овощи (особенно, если планируете подавать их сырыми), следите за чистотой кухонных принадлежностей (в условиях пикника вымойте и продезинфицируйте поверхности, на которых будете нарезать и подавать пищу), защищайте пищу от насекомых, грызунов и других животных.

Сырое и готовое

Очень важно отдельно готовить и подавать сырые и готовые блюда. Так, например, не стоит нарезать овощи на той же доске, на которой разрабатывали мясо. Храните продукты в закрытой посуде, чтобы избежать контакта между сырой и готовой едой. Когда готовите корзину для пикника, не кладите сырые продукты выше готовых блюд.

Срок годности

Даже если берете обычный йогурт, проверяйте его срок годности. Старайтесь выбрать свежие продукты.

Не покупайте еду – особенно мясо и молочные продукты – на стихийных рынках. И забудьте о привычке «пробы» овощей и фруктов: пробуйте продукты уже дома, перед тем тщательно вымыв.

Часто причиной пищевого отравления становятся торты и пирожные с кремом, поэтому их ни в коем случае не стоит брать на пикник. Также желательно ограничить потребление сырых яиц, молочных и кисломолочных продуктов.

Безопасная температура

Не оставляйте приготовленную пищу на столе дольше чем на 2 часа. Начинайте пикник из еды, а остальное время развлекайтесь, играйте в активные игры, общайтесь.

Не готовьте заранее. Даже в холодильнике готовые блюда следует хранить не более суток. Если пища осталась после пикника – ее не стоит хранить «на завтра». Помните, что в жару продукты портятся очень быстро.

Вода

Вода должна быть чистой. Ни в коем случае не пейте воду из водоемов и водопроводов. Обычно стоит употреблять не менее 2-3 л жидкости в сутки, хотя употребление количества воды является сугубо индивидуальным и зависит от образа жизни человека, физической активности, климатических условий и т.

Симптомы пищевого отравления

Первые признаки пищевого отравления обычно появляются внезапно. Чаще всего это повышение температуры тела, снижение или отсутствие аппетита, общая слабость, понос и приступообразная боль в животе, вздутие живота, тошнота и рвота, холодный липкий пот, низкое давление.

При первых симптомах отравления или инфекционных заболеваний срочного обратитесь к врачу.

Так же остерегайтесь укусов клещей. Эти небольшие существа могут переносить возбудителей как вирусных, так и бактериальных заболеваний.