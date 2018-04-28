Лондонский международный арбитражный суд 26 апреля в споре по иску миноритарных акционеров «Укрнафты» против «Нафтогаза» постановил, что ключевые нормы акционерного соглашения по корпоративному управлению «Укрнафты» не подлежат исполнению. Об этом сообщает пресс-служба НАК.

«Арбитры пришли к выводу, что ключевые положения акционерного соглашения между «Нафтогазом» и компаниями Игоря Коломойского по корпоративному управлению «Укрнафты» являются такими, что не подлежащих исполнению, поскольку противоречат императивным нормам корпоративного законодательства Украины», - говорится в сообщении.

В частности, не подлежит исполнению часть статьи 9 акционерного соглашения, которая, среди прочего, предусматривает, что 6 членов наблюдательного совета «Укрнафты» избираются из числа кандидатов, предложенных «Нафтогазом», а председатель правления «Укрнафты» и другие 5 членов набсовета «Укрнафты» - из числа кандидатов, предложенных компаниями Коломойского, которые являются миноритарными акционерами «Укрнафты». Статья 9 также предусматривает, что персональный состав правления «Укрнафты» должен утверждаться наблюдательным советом «Укрнафты» по предложению председателя правления.

«При этом суд постановил, что в целом акционерное соглашение является действительным, хотя ключевые его положения относительно корпоративного управления «Укрнафты» являются не подлежащими исполнению», - резюмировали в НАК.

«Нафтогазу Украины» принадлежит 50% + 1 акция «Укрнафты», группе компаний «Приват» Коломойского — около 42% акций.

Летом 2015 года миноритарные акционеры, связанные с группой «Приват», подали иск в британский суд против «Нафтогаза», обвинив компанию в нарушении акционерного соглашения по «Укрнафте».