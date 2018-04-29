также в разделеСтолица
Суд вернул Киеву фонтан «Крещатик» 20
СМИ: При подрыве авто в Киеве погиб военный журналист 40
Судье Подольского суда сообщили о подозрении 38
Нардеп назвал взрыв авто в Киеве «семейными разборками» 53
Полиция озвучила версии ночного взрыва в Киеве 60
В Киеве взорвалось авто: один человек погиб, еще один – ранен 114
В Киеве построят парк «Почайна» с пешеходными мостиками и тоннелем 54
В Подольском суде задержали взяточников 61
В Киеве горел музей истории Украины во Второй мировой войне 105
Полиция создает рабочую группу для защиты прав ромов 45
Силовики проводят обыски в Подольском суде 41
В Киеве раньше времени отключают горячую воду до лета 300
СБУ блокировала в Киеве ретрансляцию российских телеканалов 70
В Киеве задержали банду, подделывавшую дипломы об образовании 76
Киевсовет выделил 1,2 миллиарда на ремонт дорог 34
Псевдоактивисты за $200 тысяч обещали не блокировать стройку под Киевом 46
Суд отпустил под залог задержанного экс-полицейского из Чехии 25
Директора «Киевлесозащиты» задержали на взятке 44

С 1 мая начинается подготовка к реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с ул. Вадима Гетьмана (Шулявский путепровод), прорабатывается схема движения на время проведения работ. Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

Для регулирования движения будет установлено 3 светофоры, перенесена контактная сеть для бесперебойного движения троллейбусов и вынесены МАФы с радиуса проведения реконструкции.

Ориентировочная продолжительность строительства 17 месяцев.

В настоящее время предусмотрены изменения:

движение по улице Александра Довженко - улице Вадима Гетьмана (в сторону Караваевых дач) будет происходить по улицам: Антона Цедика (ул. Эжена Потье), Петра Нестерова с выездом на проспект Победы (на этом участке проспекта Победы будет установлен временный светофор), Гарматной, Выборгской и возвращением на ул. Вадима Гетьмана.

по улице Вадима Гетьмана - улицей Александра Довженко (в сторону ул. О. Телиги) будет сохранен существующий выезд на проспект Победы с возможностью прямого пересечения проспекта с выездом на ул. Александра Довженко (на этом участке также будет установлен временный светофор).

односторонними будут улицы Антона Цедика (Эжена Потье) до ул. Петра Нестерова и ул. Петра Нестерова в направлении проспекта Победы (будет установлен временный светофор).

троллейбусное движение со стороны Севастопольской площади по ул. Вадима Гетьмана будет иметь конечную остановку «Индустриальный мост». Со стороны ул. Телиги по ул. Александра Довженко - «Ивана Гонты».

Пешеходы будут пользоваться подземными и наземным переходом, где также будет установлен светофор.

По поручению городского головы Виталия Кличко, движение транспорта по путепроводу через проспект Победы планируется пустить уже до конца этого года.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

31
Теги