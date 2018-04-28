также в разделеМир
В РФ признали, что заблокировать Telegram невозможно 14
Помпео предостерег Турцию от покупки российской ракетной системы 39
В России сносят корпуса института, в котором разработали «Новичок» 45
Группа ABBA записала новые песни впервые за 35 лет 47
Конгресс США не нашел доказательств сговора Трампа с РФ 60
Британского принца назвали Луи Артур Чарльз 110
КНДР и Южная Корея договорились о подписании мирного договора 59
Меркель обсудит с Трампом «Севреный поток-2» 44
Ким Чен Ын пообещал не будить президента Южной Кореи ракетными запусками 110
В РФ вслед за Telegram заблокировали IP-адреса Facebook, Twitter и «ВКонтакте» 49
Ученые считают, что Сейшелы и Мальдивы станут необитаемыми 70
В демилитаризованной зоне началась историческая встреча лидеров двух Корей 70
Сенат США утвердил Помпео госсекретарем США 40
Принц Гарри выбрал свидетеля на свадьбу 48
Нового премьера Армении будут избирать 1 мая 46
И.о. вице-премьера Армении поехал в Москву 58
В ФРГ отменили престижную музыкальную премию из-за антисемитского рэпа 43
В Индии поезд протаранил школьный автобус: погибли 13 детей 36

Президент РФ Владимир Путин поручил Росреестру и Русскому географическому обществу создать новый географический атлас мира под контролем министерства обороны. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Путина, Россия не собирается никому ничего навязывать, но и не готова попустительствовать в искажении исторических географических данных, что, по его мнению, во многом обусловлено как раз отсутствием современных российских карт в открытом доступе. Глава государства обратил особое внимание на то, что гриф секретности на многих картах сегодня устарел и выглядит архаично.

«Сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, когда русские названия, которые давали еще в прошлые века и десятилетия наши исследователи и путешественники, постепенно вытесняются с карт мира. Подчеркну — тем самым стирается и память о вкладе России в изучение планеты и в развитие науки», — сказал президент.

По его словам, особенно это заметно в Антарктиде, где имена, данные первооткрывателями континента Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым, почти вышли из оборота.

«Сегодня лишь единицы знают, что изначально историческое название острова Смит — это Бородино, что Сноу — это Малоярославец, а Ливингстон на самом деле Смоленск, и так далее, и тому подобное», — привел примеры Путин.

Он добавил, что подобное замещение названий есть «здесь вот поближе», и подчеркнул, что сфера топонимики нуждается в особом внимании.


 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

37
Теги