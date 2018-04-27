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Служба безопасности совместно с сотрудниками Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в Подольском райсуде Киева.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-секретаря СБУ Елену Гитлянскую.

По ее словам, СБУ совместно с САП и НАБУ проводят следственные действия в суде.

О деталях пообещала сообщить после их завершения.

В руководстве аппарата Подольского райсуда отказались комментировать ситуацию.

Ранее СМИ сообщили, что обыски проходят по делу о получении взятки заместителем руководителя аппарата и двумя судьями Подольского райсуда.

Сообщалось, что обыски проходят и по месту жительства фигурантов.

 
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