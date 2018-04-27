Служба безопасности совместно с сотрудниками Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в Подольском райсуде Киева.
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-секретаря СБУ Елену Гитлянскую.
По ее словам, СБУ совместно с САП и НАБУ проводят следственные действия в суде.
О деталях пообещала сообщить после их завершения.
В руководстве аппарата Подольского райсуда отказались комментировать ситуацию.
Ранее СМИ сообщили, что обыски проходят по делу о получении взятки заместителем руководителя аппарата и двумя судьями Подольского райсуда.
Сообщалось, что обыски проходят и по месту жительства фигурантов.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время