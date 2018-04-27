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Список лиц, которых экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак считает политзаключенными, находится в работе, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Список действительно был передан и находится в работе в соответствующих подразделениях администрации президента и в соответствующих министерствах», - сказал он, передает Интерфакс.

При этом Песком отметил, что «не согласен с формулировкой «политзаключенные».

Касаясь перспектив рассмотрения дел этих осужденных и сроков помилования, пресс-секретарь президента РФ сказал: «После того, как какая-то позиция будет сформулирована, тогда уже будет понятно. Но поскольку сейчас никакая позиция не сформулирована, сказать вам ничего я не смогу».

На вопрос, обращалась ли Собчак к президенту повторно по данной теме, Песков ответил: «Не знаю, не могу сказать, но, с другой стороны, президентом даны поручения, и список этот находится в работе».

Ранее в марте сообщалось, что бывший кандидат в президенты РФ Собчак передала президенту России Владимиру Путину список лиц, которых она считает политзаключенными и просит помиловать.

В списке 16 фамилий, в том числе Дмитрий Борисов и Станислав Зимовец (фигуранты «дела 26 марта»), Александр Кольченко (крымский активист, осужденный по делу о терроризме), Владимир Лапыгин (осужденный за госизмену ученый), Сергей Мохнаткин (правозащитник, осужденный за применение насилия к сотруднику полиции на акции «Стратегии-31»), Олег Навальный (брат оппозиционера Алексея Навального, отбывающий срок по «делу Ив Роше»), Александр Соколов (журналист РБК, осужденный за организацию деятельности экстремистской организации), Олег Сенцов (украинский режиссер, приговоренный к 20 годам лишения свободы по делу о терроризме).

Путин поручил своей администрации проработать список.
ForUm

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