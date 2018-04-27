Сотрудники прокуратуры Донецкой области совместно с управлением уголовного розыска, детективами и спецподразделением КОРД обнаружили и изъяли у 28-летнего мужчины арсенал оружия.

По данным пресс-службы надзорного ведомства, житель Донецка ранее входил в состав незаконного вооруженного формирования ДУК «Правый сектор», а после его расформирования решил остаться в пгт Новогродовка. Месту жительства бывшего бойца стала заброшенная база, где раньше располагался указанный батальон.

«Во время санкционированных судом обысков у мужчины обнаружено и изъято 6 гранат с запалами к ним, мина, взрыватель к мине, 2 пистолета, патроны к ним, боевые ножи и амуницию. Перечисленное он вместе со своей 18-летней женой, по их словам, получили от волонтеров. В дальнейшем пара планировала передать изъятое на линию разграничения лицам, которые принимают участие в боевых действиях.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.ч.1,2 ст. 263 УК Украины. В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливается круг лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления.