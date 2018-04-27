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Очередной обмен пленными на Донбассе может состояться в ближайшее время, заявил представитель России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов. Об этом сообщает Интерфакс.

«Я думаю, что в ближайшее время будет очередная возможность крупного обмена», - сказал Грызлов журналистам в пятницу. Он добавил, что обмен будет пошаговым.

Грызлов отметил, что при обмене должен соблюдаться определенный коэффициент.

«Примерно количество задержанных в пропорции один к пяти», - сказал он, пояснив, что на территории Украины в пять раз больше пленных.

По его словам, 4 мая состоится очередная встреча контактной группы.

«Формула и дата обмена будут определены на встрече контактной группы в Минске 4 мая. Пока конкретики нет. Стороны готовят свои предложения», - сказал в свою очередь источник в группе по организации переговоров.

«Речи об обмене в формате всех на всех нет», - добавил собеседник агентства.

«Обмен будет вновь проходить по спискам. Контактной группе предстоит определить точное количество людей с каждой стороны, а профильной подгруппе - представить списки», - сказал источник.

Напомним, 27 декабря 2017 состоялся крупный обмен пленными между ОРДЛО и Украиной.

Всего на подконтрольную Украине территорию вернулись 73 человека.

Украинская сторона передала представителям ОРДЛО 233 человека. 

По данным СБУ, еще 103 украинца остаются заложниками в Донецке и Луганске.

 
ForUm

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