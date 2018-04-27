В 2017 году 92 нардепа-миллионера получили от государства компенсацию на оплату жилья или наем гостиничного номера. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

«Из всего 175 депутатов, которые получили компенсацию, 92, согласно электронным декларациям, имеют в собственности денежных активов на сумму более миллиона гривен (или эквивалент)», - говорится в сообщении.

Наибольший процент депутатов-миллионеров, которые получили компенсацию, у группы «Возрождение» - 33% (8 депутатов из всего 24). Среди самых богатых депутатов группы, которым выплатили средства: Евгений Геллер (172 млн грн), Юрий Шаповалов (45 млн), Артем Ильюк (25 млн), Антон Киссе (22 млн), Виталий Барвиненко (16 млн).

На втором месте по проценту миллионеров внефракционных депутаты – 28% (15 депутатов из 54). Среди них – Евгений Мураев (94 млн), Анатолий Денисенко (81 млн), Борислав Розенблат (43 млн), Александр Дубинин (20 млн), Сергей Мельничук (8 млн).

Также компенсацию получили около 20% депутатов-миллионеров из «Воли Народа» (4 депутата), НФ (17 депутатов), БПП (29 депутатов), «Самопомочи» (5 депутатов), Радикальной партии Олега Ляшко (4 депутата) и 15% депутатов ВО «Батькивщина» (3 депутата) и «Оппозиционного блока» (7 депутатов).

«В 2017 году депутаты получили более 32 млн гривен компенсации на аренду жилья. Однако далеко не все из них реально нуждались в этих льготах. Формально закон позволяет компенсировать средства на аренду жилья или наем гостиничного номера депутатов, которые: а) не обеспечены жильем в Киеве; б) место их проживания находится на расстоянии более 30 км от столицы. Мы считаем, что эта процедура должна быть кардинально усовершенствована. В частности, нужно предположить, что на компенсацию средств не могут претендовать лица, которые, согласно их декларациям, имеют достаточно финансов для самостоятельного найма жилья», - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

Список депутатов-миллионеров, которым было выплачено средства для компенсации стоимости аренды жилья или найма гостиничного номера в 2017 году, здесь.