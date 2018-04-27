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В Оболонском районе в этом году начнут строительство парка культуры и отдыха «Парк Почайна». Соответствующим распоряжением заказчиком работ определено коммунальное предприятие «Киевский центр развития городской среды», сообщает пресс-служба КГГА.

Предприятие должно определить генеральную проектную и подрядную строительную организации, обеспечить разработку и утверждение проектной документации, позаботиться об оформлении права пользования земельным участком и соблюдении требований законодательства Украины относительно порядка выполнения строительных работ.

Парк обустроят на территории около 10,10 га, расположенной вдоль реки Почайна к заливу Вовковата между проспектом Степана Бандеры и улицей Электриков. Проектно-сметную документацию будут разрабатывать с учетом результатов Всеукраинского закрытого архитектурного конкурса на определение лучшей концепции этого парка.

В КГГА напомнили, что единогласным решением жюри победителем стал проект Валентина Уварова и Виталия Ткача, которые представили гармоничное сочетание парка с городскими территориями.

В частности, для связи с озером Иорданским и жилым массивом предусмотрели создание пешеходного моста над проспектом Бандеры, определили элементы ревитализации реки, продумали эксплуатацию парка в разное время года.

В парке будут установлены малые архитектурные формы, обустроены габионные крепления, подпорная стенка, пешеходные мостики, построен тоннель.

Финансирование работ будет осуществляться в пределах показателей, предусмотренных Перечнем объектов строительства (реконструкции), за счет бюджетных средств в составе Программы экономического и социального развития Киева на 2018-2020 годы.
ForUm

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