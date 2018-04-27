Вчера, 24 апреля, в Токмакском районе Запорожской области в результате взрыва артснаряда во время поиска металлолома погиб 48-летний мужчина, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В 14:45 в Службу спасения «101» от дежурного Национальной полиции поступило сообщение о чрезвычайном происшествии на открытой территории между селами Вишневое и Перможне в Токмацком районе.

Двое мужчин 1963 и 1970 годов рождения проводили поиски металлолома при помощи металлоискателя. По словам одного из них, он отошел от друга примерно на 100-150 метров, после чего услышал взрыв, в результате которого погиб 48-летний мужчина.

Как выяснилось в ходе предварительного расследования, вероятно взрыв произошел в результате найденного гражданином артснаряда 45 мм времен войн.