Принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон назвали новорожденного сына Луи Артур Чарльз. Об этом сообщает пресс-служба Кенсингтонского дворца.

Ребенок будет известен как принц Луи Кембриджский.

Имя Луи носит и его старший брат Джордж, полное имя которого – Джордж Александр Луи.

Первых двух детей герцог и герцогиня Кембриджские назвали традиционными именами – связанными с более старшими членами королевской семьи.

Имя Джордж Луи Александр напоминало о шести британских королях по имени Георг (последний из них – Георг VI – был отцом королевы Елизаветы II), а также о лорде Луисе Маунтбеттене, последнем вице-короле Индии.

Шарлотта Элизабет Диана названа в честь матери и бабушки Уильяма.

Напомним, мальчик родился 23 апреля в лондонской больнице Сент-Мэри в Паддингтоне. Это третий ребенок герцогини и герцога Кембриджских.

Новорожденный стал пятым в очереди на трон после своего деда принца Чарльза, отца принца Уильяма, а также старших брата и сестры – принца Джорджа и принцессы Шарлотты.

Принцесса Шарлотта, несмотря на рождение брата, сохранит четвертое место в очереди на престол. До 2013 года, пока в закон о престолонаследии не были внесены изменения, в случае рождения младшего брата наследница престола автоматически уступала ему место в очереди.