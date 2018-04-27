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Организация Североатлантического договора (НАТО) не вернется к привычным отношениям с Российской Федерацией до выполнения Минских соглашений и возвращение Украине Крыма.

Об этом заявили государственный секретарь США Майк Помпео и восемь министров иностранных дел НАТО, говорится в сообщении пресс-секретаря Госдепартамента США Хизер Науэрт в Twitter, передает УНИАН.

«Государственный секретарь Помпео и министры иностранных дел стран-членов НАТО вновь подтверждают: НАТО не вернется к обычным отношениям с Россией до тех пор, пока Россия не выполнит свои обязательства по Минским соглашениям, не выведет свои силы, не прекратит поддержку подконтрольных ей сил на Донбассе и не вернет контроль над Крымом Украине», - заявила она.

Напомним, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявляет, что только полное выполнение Минских соглашений является ключевым элементом для того, чтобы в отношениях ЕС и России произошли изменения.
ForUm

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