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В Киеве и многих областях Украины с 28 апреля по 1 мая сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«По данным Укргидрометцентра, 28 апреля - 1 мая в Украине, кроме Черкасской и Полтавской областей, будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности. 28 апреля - 1 мая в Киеве сохранится чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности», – говорится в сообщении.

По данным ГосЧС, в Киевской области 28 апреля - 1 мая, кроме районов Яготина и Мироновки, ожидается чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.
ForUm

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