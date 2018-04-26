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Сенат США утвердил Майкла Помпео 70-м госсекретарем Соединенных Штатов, который до настоящего момента занимал пост директора Центрального разведывательного управления.

Теперь Помпео должен быть приведен к присяге. На данный момент обязанности госсекретаря исполняет Джон Салливан, сообщает Euronews.

Как ранее сообщал ForUm, 13 марта Трамп уволил госсекретаря Рекса Тиллерсона. Его место занял директор ЦРУ Майк Помпео.

31 марта он официально вступил в должность
ForUm

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