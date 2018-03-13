Госсекретарь США Рекс Тиллерсон уволен со своего поста. Его место займет директор ЦРУ Майк Помпео.



По словам президента США Дональда Трампа, Помпео «фантастически справится» на новом месте работы, сообщает УНИАН.

Он поблагодарил Тиллерсона за службу.

По данным The Washington Post, Трамп попросил Тиллерсона уйти в отставку еще в пятницу, 9 марта. По каким причинам принято такое решение, не сообщается.

Как ранее сообщал ForUm, Тиллерсон занимал должность госсекретаря с 1 февраля 2017 года.