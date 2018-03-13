также в разделеМир
Трамп допускает, что за отравлением Скрипаля стоит РФ 6
Главой ЦРУ впервые в истории станет женщина 31
Отравление Скрипаля: В РФ заявили об «украинском следе» 81
В РФ заявили, что давно уничтожили все запасы «Новичка» 53
Маск хочет успеть построить станцию на Марсе до начала Третьей мировой войны 27
Москва проигнорировала ультиматум Лондона по делу Скрипаля 88
Республиканцы не увидели вмешательства России в выборы 58
Дело Скрипаля: США поддержали Великобританию, не упомянув РФ 43
В Румынии представители венгерской общины требовали автономии 65
Названа вероятная причина авиакатастрофы в Катманду 63
Меркель рассказала об обмене подарками с Путиным 60
В Москве подожгли дверь здания ФСБ 61
Мэй: Скрипаля отравили разработанным в России веществом 84
Шойгу: Россия испытала в Сирии 210 образцов оружия 42
«Несет пургу»: Песков ответил на критику Путина 116
За 7 лет войны в Сирии погибли более 350 тысяч человек 31
В Москве скончался Олег Табаков 141
СМИ: Британия готова официально обвинить РФ в отравлении Скрипаля 97

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон уволен со своего поста. Его место займет директор ЦРУ Майк Помпео.

По словам президента США Дональда Трампа, Помпео «фантастически справится» на новом месте работы, сообщает УНИАН.

Он поблагодарил Тиллерсона за службу.

По данным The Washington Post, Трамп попросил Тиллерсона уйти в отставку еще в пятницу, 9 марта. По каким причинам принято такое решение, не сообщается.

Как ранее сообщал ForUm, Тиллерсон занимал должность госсекретаря с 1 февраля 2017 года.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

51
Теги