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Служба безопасности Украины не будет препятствовать поездке в оккупированный Крым бывшему кандидату в президенты России, телеведущей Ксении Собчак, если она будет следовать законам Украины.

«Если она не будет нарушать правила пересечения, если она не будет ничего говорить, что вредит национальным интересам Украины, то при чем здесь СБУ?» – заявила спикер ведомства Елена Гитлянская, сообщает «Обозреватель».

Относительно того, что Собчак находится в базе данных украинского сайта «Миротворец», Гитлянская пояснила, что СБУ в принятии решений не опирается на этот факт.

«База «Миротворца» не имеет никакого отношения к СБУ, поэтому сравнивать и проектировать решение Службы безопасности на «Миротворец» не стоит», – сказала спикер СБУ.

Готовится ли запрет на въезд в Украину для Ксении Собчак, в ведомстве не уточнили.

Ранее СМИ сообщили, что Собчак 28 апреля приедет в аннексированный Россией Крым из Украины для участия в бизнес-тренинге.

Напомним, 6 марта Ксения Собчак в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что направила в Посольство Украины в РФ письмо с просьбой поехать в аннексированный Крым.  

В то же время в дипмиссии заявили, что никаких писем не получали.

 
ForUm

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