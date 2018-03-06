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Кандидат в президенты России Ксения Собчак обратилась в украинское посольство за разрешением на поездку в аннексированный Крым. Об этом она сказала в эфире российской радиостанции Эхо Москвы.

«Я направила письмо в посольство Украины. Если я поеду в Крым, то только через Украину. Если я получу разрешение на этот въезд, я поеду туда», - сказала Собчак, отвечая на вопрос о том, собирается ли она как кандидат в президенты России съездить в этот регион.

Ранее Собчак пообещала совершить первый «президентский» визит в Украину и извиниться.
ForUm

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