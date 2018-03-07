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В Посольстве Украины в России опровергли заявление кандидата в президенты РФ Ксении Собчак об обращении в дипмиссию за разрешением посетить временно оккупированный Крым.

Об этом сообщает УНИАН.

«Нет, мы никаких писем или обращений от Собчак не получали», - сказал высокопоставленный украинский дипломат.

Ранее Собчак в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что направила в Посольство Украины в РФ письмо с просьбой поехать в аннексированный Крым.  
 
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